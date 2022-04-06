Венгрия готова платить за российский газ в рублях

Венгрия прорабатывает техническое решение вопроса об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом заявил в среду венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Николой Селаковичем после переговоров в Сегеде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос об оплате за газ в рублях, глава МИД Венгрии сказал, что его страна должна будет выполнить "свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая, а в настоящее время прорабатываются детали технического решения". "Энергоснабжение Венгрии безопасно и останется безопасным", - подчеркнул Сийярто.

Он также дал понять, что Венгрия будет решать вопрос об оплате поставок российского газа в контактах с Москвой и не намерена следовать примеру других стран или уступать давлению со стороны руководства ЕС. "Мы не видим необходимости в том, чтобы Европейская комиссия готовила какой-то совместный ответ стран - импортеров российского газа [на требования Москвы]", - сказал венгерский министр.

Сийярто напомнил, что контракты на поставку газа заключены венгерской государственной энергетической компанией MVM с подразделением российского "Газпрома" и являются делом двух стран. Структуры Евросоюза, по его словам, не имеют к этому никакого отношения.

Два долгосрочных контракта, заключенных в сентябре прошлого года с "Газпромом", предусматривают поставки в Венгрию в общей сложности 4,5 млрд кубометров топлива в год по трубопроводам через Сербию и Австрию в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет и может быть пересмотрено через 10 лет после начала реализации.