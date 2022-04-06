В Индии рассказали о первом случае заболевания штаммом XE

Власти индийского города Мумбаи сообщили о первом случае заболевания новым штаммом коронавируса XE. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гибрид уже известных штаммов обнаружили у 50-летней женщины, приехавшей в город из Южной Африки еще в феврале. Ей поставили диагноз спустя почти месяц, в марте - у женщины не было симптомов COVID-19. Сейчас она на карантине.

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля, это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2.