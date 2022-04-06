https://news.day.az/world/1450885.html Чавушоглу обсудил последние события в Украине с канадской коллегой
Чавушоглу обсудил последние события в Украине с канадской коллегой
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с главой МИД Канады Мелани Джоли.
Как передает Day.Az, об этом министр написал в своем Twitter-аккаунте.
Встреча состоялась в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Стороны обсудили двусторонние отношения и последние события в Украине.
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