Во Франции самолет «взбесился» перед посадкой, перестав выполнять команды пилотов

Власти Франции начали разбирательство по делу "взбесившегося" самолета, пишет издание BFMTV. Сообщается, что при заходе на посадку в Париже, лайнер перестал слушаться пилотов и не выполнял их команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Boeing 777 авиакомпании Air France, следовавший из Нью-Йорка в Париж, 4 апреля при посадке буквально сошел с ума, рассказали пилоты, управлявшие лайнером. На высоте около 370 метров самолет перестал выполнять команды летчиков, у него отказали системы управления, и борт отклонился от курса полосы, уйдя влево.

"Был туман, мы увидели взлетно-посадочную полосу в последний момент", - рассказали пассажиры

Диспетчер, наблюдая за ситуацией, успел направить другой самолет в сторону, чтобы избежать катастрофы. Пилотам аварийного борта все-таки удалось уйти на второй круг и благополучно сесть на противоположную полосу.