https://news.day.az/world/1450892.html Германия столкнулась с «новой бедностью»
Германия столкнулась с «новой бедностью»
Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что ситуация в Украине приведет к снижению благосостояния населения Германии. Он выразил мнение, что кризис сделает немцев беднее, поскольку им придется больше платить за импорт энергоносителей.
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