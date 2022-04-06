Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что ситуация в Украине приведет к снижению благосостояния населения Германии. Он выразил мнение, что кризис сделает немцев беднее, поскольку им придется больше платить за импорт энергоносителей.