https://news.day.az/world/1450895.html Турция рассчитывает, что между РФ и Украиной будет проходить больше встреч - Чавушоглу
Турция рассчитывает, что между РФ и Украиной будет проходить больше встреч - Чавушоглу
Турция рассчитывает, что между Россией и Украиной будет проводиться больше переговоров. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по прибытии на встречу глав МИД НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы ожидаем, что между Россией и Украиной будет еще больше встреч. Возможно, будут переговоры на уровне глав МИД", - отметил он.
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