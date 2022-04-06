Турция рассчитывает, что между РФ и Украиной будет проходить больше встреч

Турция рассчитывает, что между Россией и Украиной будет проводиться больше переговоров. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по прибытии на встречу глав МИД НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что между Россией и Украиной будет еще больше встреч. Возможно, будут переговоры на уровне глав МИД", - отметил он.