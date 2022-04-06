Мировые цены на жилье показали рекордный рост

Рост цен на жилье за год в разных странах мира оказался рекордным за последние 18 лет и составил в среднем 11 процентов. Об этом говорится в отчете агентства недвижимости Knight Frank о глобальном индексе цен на жилье за четвертый квартал 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лидером среди 150 исследуемых городов по показателю роста цен на недвижимость стал Стамбул, где стоимость жилья за год подскочила на 63 процента. Эксперты также отметили, что общий уровень инфляции в Турции на конец 2021 года составил 36 процентов.

Большим числом городов со значительно выросшими ценами на жилье могут похвастаться города Северной и Южной Америки. В среднем недвижимость в тех районах подорожала на 15 процентов. В США самые высокие темпы роста цен в 2021 году наблюдались в столице штата Аризона Финиксе - 32,5 процента в год. По данным Knight Frank, Финикс, а также Майами, Даллас и Сан-Диего входят в первую десятку самых быстрорастущих рынков жилья, где цены за год выросли более чем на четверть. В городах Европы, Ближнего Востока и Африки был зафиксирован рост на 11 процентов, а в городах Азиатско-Тихоокеанского региона - на девять процентов.

Однако, отмечается в документе, рост цен может замедлиться в 2022 году. "Процентные ставки начинают расти - Новая Зеландия, Великобритания и США повысили ключевые ставки", - считают эксперты. По их мнению, потребительские настроения снижаются из-за украинского кризиса, а их доходы не растут из-за инфляции. Напротив, наибольшее снижение цен в годовом выражении наблюдалось в столице Малайзии Куала-Лумпуре - на 5,7 процента.