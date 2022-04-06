Зеленский назвал необходимыми переговоры с РФ

Президент Украины Володимир Зеленский назвал необходимы переговоры с РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в интервью турецкому телеканалу Habertürk.

"Желания переговоров после того, что мы увидели, с Российской Федерацией, скажу прямо, желания большого нет, потому что мы понимаем, с кем имеем дело", - отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что "независимо от желания нужно каждый день делать шаги для того, чтобы максимально сохранить жизнь людей".

"В любом случае, должны находить пусть даже мелкие возможности для переговорного процесса. Без этого, думаю, закончить войну сложно", - заметил он.

В этом контексте глава государства отметил важность посреднической миссии тех или иных лидеров, среди которых Турция.

В то же время на вопрос, что бы он сказал в начале вероятной встречи с Владимиром Путиным, о которой идут разговоры о возможном проведении ее в Стамбуле, Зеленский ответил: "Может быть встреча в Стамбуле. Я думаю, что неважно, с чего мы начнем, важно, чем мы закончим. Здесь я буду и должен быть как президент достаточно прагматичным. Есть вещи, о которых нам нужно попытаться договориться".