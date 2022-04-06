Турция осуществила первые поставки ударных вертолетов

Турция осуществила первые экспортные поставки отечественного военного ударного вертолета T129 Atak, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Самолет C-295 ВВС с двумя вертолетами Atak приземлился на авиабазе Хесуса Вильямора на Филиппинах.

Оборонный контракт, подписанный в 2020 году, предполагает в целом поставку 6 вертолетов Atak ВС Филиппин.

В соответствии с документом, в Турции уже прошли подготовку 4 пилота и 19 сотрудников техперсонала ВВС Филиппин. В целом планируется обучить 13 пилотов.

В церемонии передачи вертолетов командованию ВС Филиппин, приняли участие министр обороны азиатской страны Дельфин Лорензана, глава Управления оборонпрома Турции Имаил Демир, гендиректор компании TUSAŞ Темел Котиль, председатель правления компании ASELSAN Халук Гергюн, гендиректор компании ROKETSAN Мурат Икинджи.

Лорензана назвал поставку первых вертолетов турецкого производства "прекрасным днем для Филиппин". Министр выразил уверенность в том что вертолеты T129 Atak внесут важный вклад в борьбу с терроризмом на Филиппинах.

Высокую оценку оборонному сотрудничеству между Турцией и Филиппинами дал и глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир. Он выразил надежду на продолжение контактов двух стран в оборонной сфере и предложил провести первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в сфере ВПК двух стран в Турции или на Филиппинах.

Вертолеты T129 Atak находятся на вооружении ВС Турции с 2014 года, высоко зарекомендовав себя в борьбе с угрозами нацбезопасности. До сегодняшнего дня произведено более 70 винтокрылых машин.