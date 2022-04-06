Иран вернул доступ к части своих заблокированных активов

Иран вернул доступ к части своих активов на зарубежных счетах, которые были заблокированы из-за санкций США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство IRNA.

"Правительству удалось высвободить часть валютных резервов Ирана в различных странах в результате своей активной дипломатии. Эти усилия продолжаются", - говорится в сообщении.

Агентство не приводит подробностей о характере соглашения и о том, с какими странами оно было достигнуто. При этом отмечается, что сумма размороженных активов "в несколько раз больше €470 млн", которые Лондон недавно выплатил Тегерану в качестве компенсации за сорванный контракт, заключенный между компанией International Military Services и Ираном в 1974 году.

Компания должна была поставить в Иран более тысячи единиц британских танков, но после Исламской революции, которая произошла в Иране в 1979 году, Великобритания отказалась выполнять условия контракта.

В 2015 году Тегеран, долгое время находящийся под санкциями США, подписал с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией соглашение по иранской ядерной программе, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. По условиям СВПД, международные активы Ирана, принадлежавшие по большей части Центробанку, были разморожены. Иранское правительство заявляло, что не будет выводить все деньги со счетов, а использует их для оплаты товаров.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. В результате были заблокированы иранские активы на зарубежных счетах и резервы Центробанка в некоторых странах. Так, с 2018 года около $7 млрд остаются замороженными в двух южнокорейских банках. В 2020 году Ирану удалось вернуть доступ к $1,6 млрд, заблокированным в юрисдикции Люксембурга по запросу США.