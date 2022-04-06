Hempel уходит из России

Датская компания Hempel, специализирующая на производстве лакокрасочных покрытий, объявила об уходе с российского рынка.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте предприятия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС..

"В марте мы приостановили свою деятельность в России из-за ухудшения торгового климата. Сейчас мы приняли решение отказаться от нашего бизнеса в РФ. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать трудоустройство наших коллег в России в будущем. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем об этом исходе, по нашим ощущениям, у нас нет другого выбора", - приводятся в сообщении слова главы компании Ларса Петерссона.

В заявлении отмечается, что Hempel присутствует в России с 1996 года, в ее местном подразделении заняты 124 человека.