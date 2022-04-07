Продажа Турции F-16 соответствует интересам нацбезопасности США

Администрация президента США считает, что потенциальная продажа истребителей F-16 в Турцию соответствует интересам национальной безопасности.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письмо Госдепа Конгрессу.

По его данным, несмотря на напряженные отношения США с Турцией, ее оборонные связи с Украиной признаются как "важный сдерживающий фактор против вредоносного влияния в регионе". Несмотря на то, что в письме не содержится никаких гарантий или сроков возможной продажи истребителей F-16, Вашингтон считает, что интересы НАТО и национальная безопасность поддерживаются в том числе и торговыми связями в оборонной сфере между США и Турцией. Американская администрация также считает, что Анкара уже "заплатила значительную цену" за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее сообщалось, что США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Анкара заявила о желании купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Джо Байденом заявил, что Вашингтон должен отменить несправедливые санкции против Анкары в сфере оборонной промышленности, включая возможность приобретения самолетов.