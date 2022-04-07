США не собираются бойкотировать саммит G20

Соединенные Штаты не собираются бойкотировать саммит группы двадцати (G20). Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Осталось семь месяцев - целая жизнь, но это не было проявлением нашего желания бойкотировать или не присутствовать. Речь шла о том, что нельзя вести дела как обычно", - сказала Псаки, комментируя заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что США не будут принимать участие в ряде мероприятий в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия.

Йеллен также подчеркивала, что США не хотят видеть Россию в качестве участника саммита.

Псаки отметила, что позднее "Йеллен объяснила, речь шла о министерском уровне".

24 марта президент США Джозеф Байден в ходе беседы с журналистам выступил за исключение России из "Группы двадцати". По его словам, вопрос исключения РФ уже обсуждался, но не все страны G20 с этим согласны.