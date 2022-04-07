Турция наращивает экспорт в соседние страны

Экспорт Турции в соседние Иран, Грецию, Ирак, Грузию, Сирию и Болгарию в первом квартале текущего года достиг 5,6 млрд долларов, что на 30,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно данным Министерства торговли и Союза экспортеров Турции, экспорт в марте увеличился на 19,8 процента по сравнению прошлым годом до 22,7 млрд долларов. Это самый высокий месячный показатель экспорта за март за всю историю республики.

В январе-марте экспорт Турции в целом достиг 60 млрд 288 млн долларов, что также стало рекордным показателем поставок за рубеж за первый квартал.

Экспорт Турции в указанный период в Иран, Грецию, Ирак, Грузию, Сирию и Болгарию составил 5,636 млрд долларов.

В аналогичный период 2021 года экспорт в эти страны составил 4,323 млрд долларов. Так, экспорт в соседние страны январе-марте увеличился на 30,4 процента.

В первом квартале главным импортером Турции среди соседних стран стал Ирак - 2 млрд 446 млн 554 тыс. долларов. Следом идет Болгария - 1 млрд 59 млн 293 тыс. долларов, Греция - 790 млн 940 тыс. долларов, Иран - 560 млн 265 тыс. долларов, Грузия - 396 млн 177 тыс. долларов и Сирия - 383 млн 267 тыс. долларов.

Главными импортерами химпрома Турции стали соседние страны

Наибольшим спросом среди соседних стран пользовалась продукция химической промышленности Турции.

В период с января по март 2022 года экспорт химпрома Турции в 6 соседних стран составил 856 млн 548 тыс. долларов.

Следом идет экспорт зерновых, бобовых, масличных семен и продуктов - 807 млн ​​448 тыс. долларов и экспорт стали -с 525 млн 456 тыс. долларов.

Турция граничит на суше с 8 странами. Между Турцией и Арменией нет прямой торговли.

Данные экспорта в соседние страны за январь-март текущего года (1000 долларов):

Страна 2021 2022 Рост (%)

Ирак 1.872.480 2.446.554 30,66

Болгария 765.898 1.059.293 38,31

Греция 587.917 790.940 34,53

Иран 480.901 560.265 16,50

Грузия 291.637 396.177 35,85

Сирия 324.236 383.267 18,21

Всего 4.323.068 5.636.496 30,38