Талибы ликвидировали двух главарей ИГ в Афганистане

Движение "Талибан" провело спецоперацию в афганском Джелалабаде, ликвидированы два главаря ИГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в полиции провинции Нангархар.

Как отметил собеседник агентства, убитые были "ключевыми командирами" террористической организации.

Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что ведомство расценивает деятельность ИГ как один из основных факторов дестабилизации ситуации в Афганистане.

В августе 2021-го талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".