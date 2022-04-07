США заявили о готовности к переговорам с КНДР без предварительных условий

США на фоне серии недавних ракетных пусков КНДР подтверждают готовность к переговорам с этой страной без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается на их проведение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"На фоне недавних пусков мы подтверждаем готовность провести с Пхеньяном переговоры без предварительных условиях и в духе доброй воли", - сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Пентагона.

Вместе с тем, добавил он, Пхеньян до сих пор не отреагировал положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.

Ранее в Пхеньяне резкую критику вызвало высказывание министра обороны Южной Кореи Со Ука, который на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.