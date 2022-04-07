В Китае выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки

Китайские власти за минувшие сутки выявили рекордные 23 107 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. В среду власти сообщили о 20 614 случаях инфицирования.

У 1 323 заразившихся, выявленных за последние сутки, подтверждены симптомы COVID-19 (повышенная температура, кашель, недомогание). Из них 39 человек прибыли в КНР из-за рубежа, 1 284 случая выявлены внутри страны. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в северо-восточной провинции Цзилинь (890) и Шанхае (322).

Остальные 21 784 человека - бессимптомные носители заболевания, из них 73 прибыли из-за границы. 21 711 таких случаев выявлены внутри страны. Наибольшее число бессимптомных носителей зафиксировано в Шанхае (19 660), а также в провинциях Цзилинь (1 546) и Хэбэй (139).

В общей сложности с начала пандемии в Китае выявлено 160,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом (власти КНР не включают в статистику данные по бессимптомным пациентам). Число летальных исходов составляет 4 638.