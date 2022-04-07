Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 495 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 495 132 331, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 6 166 401 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 248 986 заразившихся и 983 817 умерших.

Индия - 43 031 958 заболевших и 521 530 летальных исходов.

Бразилия - 30 069 094 инфицированных и 660 980 погибших.

Франция - 26 579 448 заразившихся и 143 949 скончавшихся.

Великобритания - 21 625 530 заболевших и 169 698 умерших.

Германия - 22 303 440 инфицированных и 131 036 скончавшихся.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 794,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 022 человека, в Индии - 372, в Бразилии - 3 070, во Франции - 2 181, в Великобритании - 2 468, в Германии - 1 561.