Американский округ побил мировой рекорд Гиннесса

Американский округ Нью-Джерси отпраздновал свое столетие, собрав 38 743 пары носков за один день, побив мировой рекорд Гиннесса, сообщает агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Комитет столетия Парамеса (город в Нью-Джерси) организовал акцию по пожертвованию носков в понедельник, в 100-ю годовщину основания района, и в итоге побил рекорд Гиннесса по количеству носков, собранных за восемь часов.

Донна Перкоски, сопредседатель Комитета, сказала, что число, которого стремились достичь, составляло 37 556. Такое количество было достигнуто в Колорадо в 2019 году, и Парамес успешно побил рекорд, собрав 38 743 пары.

Комитет столетия заявил, что собранные носки будут переданы местным благотворительным организациям.