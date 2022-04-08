Письмо в бутылке пришло из США во Францию чуть более чем за 2 года

Американка бросила послание в бутылке в океан в штате Джорджия. Чуть больше, чем два года спустя она получила известие о том, что её послание найдено во Франции, передает агентство UPI, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс

Виктория Кей из Ноксвилла (штат Теннеси) сказала, что она с другом посещала остров Сент-Саймон (штат Джорджия) в январе 2020 года, когда она решила поместить акварельную картину в бутылку и запустить ее в океан с сообщением, пожелав нашедшему "Счастливого Нового года".

"Я написала короткое сообщение на обороте и заклеила клейкой лентой, а затем просто выбросила его с пирса", - сказала Кей.

Кей включила в записку свой адрес электронной почты, и два года и два месяца спустя она получила сообщение от француженки Мартины Боск, которая нашла бутылку более чем в 4000 километрах от её страны, в Бретани, Франция.

Кей сказала, что они с Боск надеются встретиться лично в ближайшем будущем.