Брифинг минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь уничтожили в Украине четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе", - заявил он.

Конашенков сообщил, что авиация ВКС РФ поразила за ночь 29 военных объектов Украины, в том числе семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 29 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск.

Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожили 413 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 218 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 1 987 танков и бронемашин ВСУ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 413 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 894 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.