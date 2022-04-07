Оперативная сводка Генштаба ВСУ

Генштаб вооруженных сил Украины опубликовал очередную оперативную сводку, передает Day.Az.

"Основные усилия российские войска сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что противник продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

На Слобожанском направлении войска России и в дальнейшем блокируют Харьков и осуществляют артиллерийские обстрелы.

На Луганском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная.

"Цель-задача огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины и возобновление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также российские войска безуспешно пытались прорвать оборону подразделений украинских войск в районе населенного пункта Новотошковское", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Южнобугском направлении противник осуществляет оборону ранее занятых рубежей, принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений.

Также сообщается, что российская армия продолжает принимать жесткие фильтрационные меры на временно занятых территориях Херсонской области. Также продолжаетт применять насилие к гражданскому населению на временно занятых территориях.

В то же время противник осуществляет принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно занятые районы Донецкой области.