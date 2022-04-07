Школьницы выложили свое видео за несколько минут до трагической гибели

В Канске продолжается поиск тел двух девочек-подростков, ушедших под лёд реки 6 апреля. Оказалось, что школьницы выложили видео с их прогулки по реке за несколько минут до своей гибели. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Комсомольская правда.

Два коротких видеоролика, где запечатлен лёд, их нахождение на середине реки сопровождались комментариями одной из девочек:

- Чтобы вы понимали, мы перешли остров. До того берега ближе, чем до нашего. Мы на этом не остановились, решили идти дальше. В общем вот, идем, - рассказывает одна из подружек.

Напомним, что школьницы 14 и 15 лет гуляли по городу, когда решили перейти реку Кан по льду с одного берега на другой. Опасное развлечение закончилось трагично - обе девушки ушли под лёд и утонули.

Что заставило подростков так рисковать собой, когда лёд уже начал таять - пока остаётся неизвестным. В этом сейчас разбирается следствие.

СК проводит проверку по факту гибели двух школьниц, а водолазы и другие специалисты продолжают поиск тел.

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"Решили перейти реку": в Канске под лед провалились две подруги-школьницы.

6 апреля в Канске Красноярского края утонули две девочки 14 и 15 лет. Как сообщает пресс-служба регионального СК, школьницы провалились под лед реки Кан. Девочки были подругами, хоть и учились в разных школах. Они встретились вечером в городе и пошли гулять. В какой-то момент подростки решили перейти пешком с правого берега реки Кан - на левый. В том, что заставило подруг так рисковать сейчас разбираются следователи.