Великобритания анонсировала новую энергетическую стратегию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую национальную стратегию энергетической безопасности королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Для борьбы с ростом мировых цен на энергоносители, страна начнет развивать атомную и зеленую энергетику, а также поддержит добычу нефти и газа не шельфе Северного моря.

"Даже двигаясь к углеродной нейтральности, мы будем нуждаться в ископаемых видах топлива. Поэтому мы будем использовать больше британского [ископаемого топлива], применяя при этом технологии улавливания и хранения углекислого газа на морском дне", - объявил Джонсон.

Он подчеркнул, что его правительство не может больше мириться с ростом цен на энергоносители, которые "взлетели до небес" после начала военной спецоперации России в Украине.

Политик пообещал "положить конец зависимости от иностранной нефти и газа" и вводить в строй по одному новому ядерному реактору в год.

Премьерская канцелярия распространила сообщение, в котором подтверждаются планы проведения нового раунда распределения лицензий на освоение североморского шельфа нефтегазовыми компаниями. Процедура запланирована на осень этого года.