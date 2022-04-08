Американские компании обсудили с представителями Европы поставки газа

Ряд американских компаний по добыче сланцевого газа обсудили с представителями стран Европы расширение поставок сырья. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В обсуждении приняли участие делегации из Латвии и Эстонии, а также дипломаты из Болгарии, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии и Великобритании. Встреча прошла в Хьюстоне, штат Техас (США), сообщил глава отраслевой ассоциации LNG Allies Фред Хатчисон. "Ситуация в Европе нестабильна. Все эти страны, зависящие от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью", - сказал он. Также запланированы отдельные встречи с представителями частного сектора Латвии, Эстонии, Словакии.

Строительство новых мощностей для СПГ займет несколько лет, отмечает агентство. Осуществлять поставки в нужном объеме можно будет не раньше середины десятилетия. При этом возможности мощностей через несколько лет будут "действительно потрясающие", уверен Хатчисон.