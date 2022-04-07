https://news.day.az/world/1451067.html Массовые протесты в Перу - ВИДЕО
Массовые протесты в Перу - ВИДЕО
В Лиме, Перу, прошли многотысячные протесты против президента Кастильо. Однако в результате начались столкновения с силовиками.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Известно, что местные жители выступают против комендантского часа, введенного в столице после усиления демонстраций, а также против роста цен на топливо и инфляции.
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