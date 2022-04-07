Массовые протесты в Перу

В Лиме, Перу, прошли многотысячные протесты против президента Кастильо. Однако в результате начались столкновения с силовиками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Известно, что местные жители выступают против комендантского часа, введенного в столице после усиления демонстраций, а также против роста цен на топливо и инфляции.