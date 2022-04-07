США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе

США отправили в Украину порядка сотни беспилотников-камикадзе Switchblade.

"Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что так называемые дроны-камикадзе являются маленькими, переносными, и они имеют боеголовки и взрываются при столкновении. Самая маленькая модель может поразить мишень на расстоянии до шести миль (примерно 9,6 км).