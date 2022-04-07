https://news.day.az/world/1451073.html США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе - ВИДЕО
США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе - ВИДЕО
США отправили в Украину порядка сотни беспилотников-камикадзе Switchblade.
"Сто беспилотных летательных аппаратов Switchblade... мы уже отправили из наших запасов", - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что так называемые дроны-камикадзе являются маленькими, переносными, и они имеют боеголовки и взрываются при столкновении. Самая маленькая модель может поразить мишень на расстоянии до шести миль (примерно 9,6 км).
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