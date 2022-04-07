Китайские компании начали закупать уголь и нефть в РФ за юани

Несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани в прошлом месяце, и первые партии угля прибудут в КНР в текущем месяце. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании Fenwei Energy Information Service Co, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это будут первые поставки сырья, оплаченные в юанях, с тех пор как США и Европа ввели санкции в отношении РФ из-за конфликта с Украиной и отрезали ряд российских банков от международной системы расчетов, отмечают трейдеры.

Экспортеры российской нефти также предоставили китайским покупателям возможность оплаты поставок в юанях. По данным источников Bloomberg, первые партии нефти сорта ESPO (ВСПО), приобретенные за юани, будут поставлены независимым нефтепереработчикам в КНР в мае.

Пекин уже давно стремится увеличить использование юаня в мировой торговле, и санкции в отношении России способствуют ему в этом. Однако расчеты в юанях вряд ли представляют угрозу доминирующему положению доллара, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. По данным Банка международных расчетов (BIS), доля доллара в международных расчетах составляет порядка 88%.

Китайские компании традиционно приобретали уголь в РФ за доллары, однако вслед за отключением ряда российских банков от системы SWIFT многие китайские покупатели приостановили сделки. Россия занимает второе место среди крупнейших поставщиков угля в КНР.

Хотя китайский бизнес по-прежнему заинтересован в наращивании импорта угля из России, логистические и финансовые барьеры ограничат товарные потоки, отмечают в China Coal Transport and Distribution Association.