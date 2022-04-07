Kinder стал разносчиком сальмонеллы, продукцию отзывают из магазинов

Компания Ferrero отзывает ряд продукции марки Kinder в разных странах Европы из-за подозрения на сальмонеллу.

Среди прочего, с полок убирают известные шоколадные яйца с сюрпризом с разными сроками годности, а также конфеты Schoko-Bons, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На данный момент в Европе зарегистрировано более 100 случаев заболевания сальмонеллёзом, возможно, связанных с товарами марки Kinder.

Большинство выявленных случаев заражения касались детей в возрасте до десяти лет.

Элен Бонте, Бельгийское федеральное агентство по пищевой безопасности:

- Если вы уже съели эту продукцию, нет причин сразу паниковать, потому что не на всех, к счастью, инфекция сальмонеллы действует. Тем не менее, есть ряд групп риска: маленькие дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Компания Ferrero заявила, что отзывает серию товаров Kinder, произведенных на ее заводе в Арлоне в Бельгии, которые продавались во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Швеции и Нидерландах.