Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации

На одной из автомоек Новороссийска водитель случайно снёс складную лестницу, на которой стоял мужчина.

Однако пострадавший не растерялся и с достоинством вышел из ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.

Камера наблюдения запечатлела инцидент с комичным финалом.