https://news.day.az/world/1451140.html Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации - ВИДЕО
Мужчина достойно вышел из неприятной ситуации - ВИДЕО
На одной из автомоек Новороссийска водитель случайно снёс складную лестницу, на которой стоял мужчина.
Однако пострадавший не растерялся и с достоинством вышел из ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Фишки.
Камера наблюдения запечатлела инцидент с комичным финалом.
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