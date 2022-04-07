В Италии напали на еще одну виллу Соловьева

На еще одну виллу в Италии на озере Комо телеведущего Владимира Соловьева было совершено нападение, сообщает газета Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неизвестные облили красной краской фасад здания, окрасили красным воду в бассейне на территории виллы и написали на воротах "убийца".

Накануне неизвестные проникли на другую виллу телеведущего телеведущего на озере Комо и подожгли покрышки. Мэр города Менаджо заявил, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер. Имуществу Соловьева не причинили ущерба.

После инцидента власти итальянского региона пообещали усилить меры безопасности в "зонах, представляющих интерес".

Всего у Соловьева две виллы на озере Комо стоимостью не менее €8 млн - обе арестованы после начала спецоперации в Украине. Сам телеведущий говорил, что купил недвижимость за границей на честно заработанные деньги, и она никак не мешает ему быть патриотом.