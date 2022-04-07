В Китае появится более экологичная и умная химическая промышленность

Китай стремится к развитию более экологичной и интеллектуальной нефтехимической и химической промышленности в период 2021-2025 гг., говорится в опубликованном в четверг документе о содействии высококачественному развитию нефтехимической и химической промышленности Китая, сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

К 2025 году в стране будет создано около 70 химических индустриальных парков с конкурентными преимуществами, объем производства которых превысит 70 процентов от общего объема отраслевого производства, отмечается в документе, выпущенном рядом правительственных учреждений, включая Министерство промышленности и информатизации КНР.

В документе содержится призыв значительно сократить к 2025 году расход энергии и выбросы углерода на единицу сырьевой продукции, а также сократить выбросы летучих органических веществ более чем на 10 процентов по сравнению с показателем, зарегистрированным в 2016-2020 гг.

Согласно документу, к 2025 году в стране будет построено около 30 образцово-показательных заводов интеллектуального производства и около 50 образцово-показательных зон интеллектуального химического производства.

Подчеркивая важность инноваций, документ призывает к увеличению ведущими предприятиями инвестиций в научно-технологические исследования и разработки, а также к достижению сдвигов в более чем 20 ключевых типовых технологиях.