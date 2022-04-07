https://news.day.az/world/1451146.html В центре российского города автобус насмерть сбил пенсионерку - ВИДЕО
В центре российского города автобус насмерть сбил пенсионерку - ВИДЕО
В центре Уфы автобус сбил 80-летнюю россиянку. Женщина погибла. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Авария произошла на улице Цурюпы. Пенсионерка с пакетами переходила дорогу в положенном месте. Водитель автобуса, поворачивающего из-за угла, не заметил пожилую россиянку и переехал ее. Женщина скончалась.
Уточняется, что находящиеся в общественном транспорте люди не пострадали. Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.
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