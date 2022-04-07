В центре российского города автобус насмерть сбил пенсионерку

В центре Уфы автобус сбил 80-летнюю россиянку. Женщина погибла. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авария произошла на улице Цурюпы. Пенсионерка с пакетами переходила дорогу в положенном месте. Водитель автобуса, поворачивающего из-за угла, не заметил пожилую россиянку и переехал ее. Женщина скончалась.

Уточняется, что находящиеся в общественном транспорте люди не пострадали. Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.