Женщина позвонила в полицию рядом с преступником, делая вид, что заказывает пиццу

Жительница Англии позвонила в полицию под предлогом, что заказывает пиццу, и сообщила, что находится в опасности, пишет LADBible. Преступник, стоявший рядом с ней, даже не понял, что его обманули, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили в полиции, женщина ехала в автобусе, когда к ней начал приставать и угрожать незнакомый мужчина. Опасаясь за свою жизнь, британка позвонила в полицию, но сделала вид, что заказывает по телефону пиццу.

Оператор горячий линии понял, что у позвонившей проблемы, поэтому начал задавать наводящие вопросы, чтобы уточнить детали, но при этом не скомпрометировать британку. Благодаря этому офицеры получили необходимую информацию.

Впоследствии был арестован 40-летний мужчина, которого позже отпустили на время разбирательств, потерпевшей же были предоставлены услуги охраны.

"Я знаю людей, использующих технику "заказа пиццы" за границей, чтобы связаться с полицией, но я не могу вспомнить подобный случай в Северном Йоркшире", - рассказал Дэн Спенс, сотрудник местной полиции.