Разозлившийся школьник устроил погром в супермаркете в России - ВИДЕО
В Мурманске неадекватный 16-летний школьник устроил погром в магазине.
По словам очевидцев, подросток баловался и сбрасывал с полок товар. Продавцы закрыли входную дверь и вызвали полицию, что, собственно, и привело юного вандала в дикое бешенство, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он стал громить стеллажи с новой силой, требуя немедленно его отпустить. Надо отметить, сотрудники супермаркета сохраняли полнейшую невозмутимость и спокойствие и вообще ничего не предпринимали.
С каждой разбитой банкой хулиган делал хуже только себе. Как выяснилось, юноша стоит на учете в полиции. Отвечать за выходку сына придется родителям - как минимум возместить весь ущерб супермаркету.
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