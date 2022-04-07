Разозлившийся школьник устроил погром в супермаркете в России

В Мурманске неадекватный 16-летний школьник устроил погром в магазине.

По словам очевидцев, подросток баловался и сбрасывал с полок товар. Продавцы закрыли входную дверь и вызвали полицию, что, собственно, и привело юного вандала в дикое бешенство, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он стал громить стеллажи с новой силой, требуя немедленно его отпустить. Надо отметить, сотрудники супермаркета сохраняли полнейшую невозмутимость и спокойствие и вообще ничего не предпринимали.

С каждой разбитой банкой хулиган делал хуже только себе. Как выяснилось, юноша стоит на учете в полиции. Отвечать за выходку сына придется родителям - как минимум возместить весь ущерб супермаркету.