Остановлено участие России в СПЧ

Генассамблея ООН по итогам голосования приняла резолюцию о приостановке участия России в Совет по правам человека - вспомогательном органе Генассамблеи. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За принятие резолюции голосовало 93 страны, против - 24, 58 воздержались. Согласно правилам организации, государство можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети государств-членов в Генассамблее.

В проекте резолюции говорится, что Генеральная Ассамблея может "приостановить действие права членства в Совете по правам человека члена Совета, который совершает грубые систематические нарушения прав человека".