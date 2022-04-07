https://news.day.az/world/1451214.html Переговоры Акара и Шойгу
Переговоры Акара и Шойгу
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
В ходе беседы обсуждалась ситуация в Украине.
Для остановления боевых действий дипломатическим путем, министр Акар отметил важность немедленного прекращения огня и безопасной эвакуации гражданского населения, особенно из Мариуполя.
Кроме того, он еще раз подчеркнул, что Турция, стремящаяся оказать гуманитарную помощь всеми возможными способами, как и раньше будет продолжать делать все возможное для обеспечения мира в регионе.
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