https://news.day.az/world/1451215.html "Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас" - Песков
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас" - Песков
Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине.
Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", - сказал Песков в интервью на английском языке.
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