Россия понесла значительные потери в ходе специальной военной операции на Украине.

Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", - сказал Песков в интервью на английском языке.