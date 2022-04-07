Сводка Генштаба ВСУ

Противник продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины. Они осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки. Осуществляет мероприятия по наращиванию авиационной составляющей и системы управления, продолжают разведку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

На Слобожанском направлении противник проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Противник удерживает город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск противником используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

Противник также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная.

Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Безуспешно.

Вероятно, противник в ближайшее время будет пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

Российские войска продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области россияне запретили выезд особам мужского пола в сторону подконтрольной Украинским властям территории.

Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом россиянами регионе.