Брифинг Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ ликвидировали два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон.

Как передает Day.Az, об этом в четверг, 7 апреля, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"ВС РФ поразили 42 наземных военных объекта Украины;

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар ТБ-2";

ВС РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили 416 беспилотников, 220 установок РСЗО и 2 003 танка и бронемашины;

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удар по скоплению украинской военной техники на ж/д станции Новоград - Волынский", - заявил Конашенков.