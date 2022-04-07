США поставят Турции F-16

Госдеп США поддержал контракт на поставку Турции самолетов F-16, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Общественность информировали о письме, направленном 17 марта администрацией США в Конгресс по вопросу поставок самолетов F-16 Турции.

В письме подчеркивается, что Турция, как страна со второй по численности армией в НАТО, действует сообща с союзниками по Альянсу. "Турция поддерживает территориальную целостность Украины и сотрудничество с Киевом в оборонной сфере, что является важным фактором сдерживания в регионе", - говорится в письме за подписью представителя Госдепартамента США, этнической турчанки Наз Дуракоглу.

В документе отмечается, что американские власти в целом позитивно относятся к оборонному сотрудничеству с Анкарой, что также отвечает интересам НАТО.

Ранее, 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом предложил как можно скорее рассмотреть вопрос продажи 40 единиц самолетов F-16 и модернизации имеющихся на вооружении ВВС Турции самолетов данной модификации.