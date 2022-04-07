Стрельба в Тель-Авиве, есть пострадавшие

Неизвестные открыли стрельбу в Тель-Авиве. Как сообщает радиостанция "КАН", в результате нападения пострадали пять человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Сети публикуют первые кадры с места инцидента.

В полиции Тель-Авива уточнили, что двое преступников открыли огонь по людям в центре города. Одного из них удалось нейтрализовать. Второй скрывается в одном из домов и ведет огонь по правоохранителям.