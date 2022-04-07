https://news.day.az/world/1451224.html Стрельба в Тель-Авиве, есть пострадавшие - ВИДЕО
Стрельба в Тель-Авиве, есть пострадавшие - ВИДЕО
Неизвестные открыли стрельбу в Тель-Авиве. Как сообщает радиостанция "КАН", в результате нападения пострадали пять человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В Сети публикуют первые кадры с места инцидента.
В полиции Тель-Авива уточнили, что двое преступников открыли огонь по людям в центре города. Одного из них удалось нейтрализовать. Второй скрывается в одном из домов и ведет огонь по правоохранителям.
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