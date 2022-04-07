В США захотели привлечь Трампа к ответственности

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что хочет привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о своем намерении генпрокурор рассказала в сообщении, которое распространил ее офис.

"Мой офис подает ходатайство, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа за неуважение к суду", сказала Джеймс. Она пояснила, что Трамп отказался предоставить документы в рамках расследования в отношении его и его компании Trump Organization невзирая на распоряжение суда.

По словам генпрокурора, за каждый день, когда бывший американский президент отказывается предоставлять суду документы, ему должен грозить штраф в десять тысяч долларов. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула она.