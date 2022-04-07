Финляндия стремится в НАТО
Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО и это может произойти в конце апреля. Как передает Day.Az, об этом сообщила в четверг газета Iltalehti.
По данным издания, о намерении войти в НАТО будет объявлено в ходе парламентских дебатов президентом Саули Ниинистё и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva, возглавляемым премьер-министром Санной Марин (Sanna Marin).
Решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет в начале мая. При этом подать заявку на вступление в НАТО можно будет уже в апреле.
Вступление Финляндии в НАТО должно быть одобрено всеми государствами-членами. После того, как они дадут свое согласие, генеральный секретарь НАТО приглашает страну-кандидата вступить в НАТО.
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