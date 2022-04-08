Трагедия в России: школьницы провалились под лед

В небольшом городке Канске недалеко от Красноярска сейчас идут поиски двух школьниц, которые сегодня, пытаясь записать несколько видео для соцсетей, провалились под лед.

Произошло это практически посередине реки, там, где основное русло и сильное течение. Причем это знают все местные жители, и с учетом погодных условий на лед уже неделю как никто не выходит.

Красноярские спасатели и водолазы обследовали уже больше километра русла реки, но найти двух школьниц, которые накануне провались под лёд, до сих пор не удаётся. 14-летняя Дарья и 15-летняя Глория пропали накануне вечером. Ушли гулять и не вернулись.

Девочки пошли в направлении реки Кан. Больше живыми их никто не видел. На уши подняли волонтёров, знакомых школьниц, снова внимательно просмотрели записи камер наблюдения и в конце концов обнаружили момент, на котором подростки оказываются в ледяной воде.

В школе утверждают, что регулярно проводят с детьми беседы, и напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Совсем недавно река Кан уже унесла жизнь 8-летнего мальчика. На его поиски водолазы потратили больше недели.

Сколько продлятся поиски утонувших детей в этот раз - неизвестно. Из-за сложных условий даже спецоборудование не увеличивает шансов.