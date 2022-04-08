Главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова облили краской в поезде

Неизвестный напал на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Его облили красной краской, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

О нападении сообщил сам Муратов. Он опубликовал фотографии, на которых видны последствия нападения.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - цитирует главреда телеграм-канал "Новой газеты".

После нападения пресс-служба МВД сообщила, что полиция проводит проверку по факту нападения на Муратова и разыскивает в связи с инцидентом двух мужчин.

Представитель пресс-службы полиции сообщил агентству ТАСС, что во время посадки в поезд на Казанском вокзале Москвы в вагон зашли двое мужчин в медицинских масках, проводнику они назвались провожающими. "Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира, - сказали в пресс-службе. - Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись".