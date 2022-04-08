https://news.day.az/world/1451240.html Оползень в Колумбии - много погибших
Оползень в Колумбии - много погибших
В результате оползня на шахте на северо-западе Колумбии погибли 11 человек, 7 пропали без вести.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное управление по управлению рисками бедствий.
Оползень, вызванный сильными дождями, повлиял на добычу полезных ископаемых в поселке Абриаги в административном районе Антиокия.
Поиски пропавших продолжаются.
Мэр абриаги Гектор Оррего сказал, что оползень произошел, когда сотрудники обедали.
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