Оползень в Колумбии

В результате оползня на шахте на северо-западе Колумбии погибли 11 человек, 7 пропали без вести.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное управление по управлению рисками бедствий.

Оползень, вызванный сильными дождями, повлиял на добычу полезных ископаемых в поселке Абриаги в административном районе Антиокия.

Поиски пропавших продолжаются.

Мэр абриаги Гектор Оррего сказал, что оползень произошел, когда сотрудники обедали.