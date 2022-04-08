ВОЗ предупредила о распространении самого заразного штамма коронавируса

О распространении самого заразного штамма коронавирусной инфекции ХЕ предупредили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По оценке специалистов, заразность этого штамма может быть выше на 10% в сравнении с BA.2. Однако это требует дальнейшего подтверждения, подчеркнули ученые организации.

В ВОЗ указали, что следят и оценивают риски для здоровья населения, который связан с рекомбинантными вариантами, наряду с другими штаммами коронавируса.