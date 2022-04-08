Цыганские музыканты с Балкан готовятся к выступлению на фестивале Balkan Trafik

В конце апреля в Бельгии пройдёт очередной фестиваль Balkan Trafik, посвящённый культуре и музыке балканских стран. Евроньюс познакомился в Сербии с группами, которые примут участие в фестивале этого года. И в первую очередь, конечно, с духовыми оркестрами, исполняющие цыганскую музыку, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Balkan Trafik открывает артистов и музыкантов юго-востока Европы, малоизвестных за пределами региона, который многим кажется чем-то далёким. Давайте познакомимся с этим невероятным богатством и разнообразием, начав здесь, в городе Владични-Хан на юге Сербии, недалеко от границы Косова, Болгарии и Северной Македонии.

Все эти территории связывает между собой цыгане, которых всегда зовут на свадьбы, похороны и другие праздники. Здесь очень много духовых оркестров. Некоторые из них дают концерты, иногда даже за границей...

Самые известные из них можно будет увидеть в этом году на фестивале Balkan Trafik. В том числе "Кадриев оркестр" из соседней Северной Македонии.

"Мы, цыгане, гордимся тем, что поем на всех языках, - говорит певец Руфат Селим Роки: - цыганские песни, сербские и македонские. Мы все одна семья и гордимся нашим оркестром".

"Мы стали известны во всем мире, исполняя музыку Горана Бреговича для фильма Эмира Кустурицы "Время цыган". Мы уже пятое поколение музыкантов", - объясняет другой член группы - Масар Ярасов-Кадриев.

Боян Крстич, одни из лучших трубачей на Балканах, исполняет композицию Горана Бреговича, самого известного балканского музыканта. Мы встретились с ним у него дома в Белграде. Он нам рассказал о регионе, его мозаике культур и музыкальных традиций:

"Любое искусство - это смесь. Это неизбежно, особенно если ты родился, где 5 столетий соседствуют православные, католики и мусульмане. В цыганской музыке всё особенно сильно перемешано. Я как композитор давно работаю с этим Франкенштейном. Духовой оркестр на Балканах не просто исполняет музыку, а безумствует! До встречи в Брюсселе!"

В Брюсселе мы встретимся также с Pretty Loud, первой цыганкой Girl Band, настоящим открытием. Эти девушки исполняют рэп на тему насилия против женщин, в защиту женских прав, эмансипации и равенства полов. Большую статью им недавно посвятила газета NYTimes... Они борются против патриархата, который всё еще имеет место среди цыган, и за освобождение женщин.

Группа "Балкан Яззович" была создана специально для фестиваля Balkan Trafic. В неё вошли самые известные джазовые артисты с Балкан и из Бельгии, где они будут выступать с 28 апреля по 1 мая.