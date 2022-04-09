Мужчина, отсидевший в тюрьме 18 лет, попросился обратно

Житель Англии попросил вернуть его обратно в тюрьму после освобождения, пишет Mirror. Мужчина, проведший за решеткой 18 лет, отказывается жить в одном общежитии вместе с насильниками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ли Армстронг провел на свободе всего пять недель после 18 лет заключения, но уже попросил местные власти отправить его обратно за решетку. Дело в том, что мужчина не хочет жить вместе с отсидевшими срок за насилие в одной комнате, которую ему предоставило государство, а идти ему больше некуда.

По словам Армстронга, лучше сидеть в тюрьме, чем слышать ужасные истории преступников и находиться с ними в одном помещении.

"Он слышал, как они говорят о том, что сделали, и не может этого вынести", - добавила мать мужчины.

Местные чиновники сообщили, что Армстронг вышел на свободу по УДО и сам согласился жить в этом общежитии. Кроме того, Ли неоднократно нарушал комендантский час.

"Несмотря на все наши усилия, Ли нарушил правила и был отозван обратно в тюрьму", - говорится в сообщении.